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Двое сотрудников СБУ подозреваются в разглашении гостайны за деньги

18 июня 2021, 19:07

Двое сотрудников СБУ подозреваются в разглашении гостайны за деньги

Двоих сотрудников Службы безопасности Украины подозревают в разглашении государственной тайны. В отношении них завершено досудебное расследование. Об этом сообщает Киевская облпрокуратура.

По данным следствия, подозреваемые с целью личного обогащения передавали третьим лицам сведения СБУ по объектам оперативной заинтересованности подразделений, в том числе информацию о наличии контрразведывательных и оперативно розыскных дел.

Им инкриминируют ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 328, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 163 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицами, которым эти сведения стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, совершенное группой лиц).

Обвинительное заключение направлено в суд.

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