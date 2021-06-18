Двое сотрудников СБУ подозреваются в разглашении гостайны за деньги

Двоих сотрудников Службы безопасности Украины подозревают в разглашении государственной тайны. В отношении них завершено досудебное расследование. Об этом сообщает Киевская облпрокуратура.



По данным следствия, подозреваемые с целью личного обогащения передавали третьим лицам сведения СБУ по объектам оперативной заинтересованности подразделений, в том числе информацию о наличии контрразведывательных и оперативно розыскных дел.



Им инкриминируют ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 328, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 163 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицами, которым эти сведения стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, совершенное группой лиц).



Обвинительное заключение направлено в суд.