Связаны со спецслужбами РФ: СНБО ввел санкции против разработчиков компьютерного вируса NotPetya

Совет национальной безопасности и обороны решил применить санкции в отношении четырех юридических и шести физических лиц, причастных к созданию вируса NotPetyа. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания в пятницу.



По его словам, они связаны со спецслужбами Российской Федерации.



«Это юридические и физические лица, непосредственно причастные к разработке компонентов вируса NotPetya. Они осуществляли его администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны», – сказал Данилов.



Он добавил, что данные киберпреступники внесены в санкционные списки США и обвиняются американскими правоохранительными органами в рамках уголовного процесса за совершение кибератак в отношении США.

Вирус NotPetya, одна из версий вредоносной программы Petya, массово атаковал компьютеры 27 июля 2017 года. Вирус блокировал работу компьютера, а за восстановление работы требовал заплатить порядка $300 в биткоинах. Сначала атака распространилась в Украине, где атаке подверглись финансовые предприятия, государственные органы, энергетические и транспортные компании, другие организации.



В десятку стран, которые больше всего затронул вирус, вошли также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия оказалась на 14-м месте. В общей сложности вирус затронул 64 страны и нанес ущерб на миллиарды долларов.