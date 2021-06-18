СНБО решил аннулировать девять лицензий на пользование недрами

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу решил аннулировать девять лицензий на пользование недрами. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.



«Были аннулированы как недобросовестным недропользователям четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии, которые не использовались соответственно в 2018-м, 2019-м и 2017 годах», – сказал Данилов.



Он также рассказал, что на заседании был заслушан отчет главы Госгеонедр Романа Опимаха относительно выполнения указа президента №122 от марта этого года относительно состояния в сфере недропользования.



«Как и обещал президент Украины Владимир Зеленский, власть начинает наводить порядок в сфере недропользования, и мы договорились, что до 1 сентября все лицензии, которые есть в нашей стране, будут на Геоинформационном портале. Вы все их будете видеть… Все лицензии, которые есть у нас, а их больше 3 тысяч, все общество будет знать, где они находятся, в каком состоянии, кто является их владельцем, и на основании чего и когда они их получили», – подчеркнул Данилов.



Секретарь СНБО также добавил, что государству добровольно вернули две лицензии на добычу нефти и газа.



«Речь о компании "Геоальянс" в Харьковской и Днепропетровской областях. Хотя основатель находится на известных островах, государство приветствует такие действия», – сказал Данилов.

19 марта этого года СНБО решил провести аудит всех разрешений на недропользование, выданных с 1994 года, и отозвать их в случае выявления нарушений условий пользования.