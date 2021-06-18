«Шахтер» подтвердил подписание контракта с нападающим «Аякса» Траоре

ФК «Шахтер» подписал пятилетний контракт с нападающим нидерландского «Аякса» Лассиной Траоре. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



20-летний уроженец Бобо-Диуласо (Буркина-Фасо) начинал карьеру в клубе «Рахимо».



«В 16-летнем возрасте стал футболистом "Аякса" из Кейптауна и впервые сыграл за национальную сборную своей страны. В мае 2019-го дебютировал в Эредивизи за амстердамский "Аякс". За 3 сезона в Нидерландах провел за первую команду во всех турнирах 31 матч, забил 12 мячей. В сезоне-2020/21 Траоре забил 7 мячей в 12 поединках чемпионата Нидерландов. Также Лассина открыл счет голам в Лиге чемпионов, расписавшись в воротах "Аталанты" (сыграл в 5 матчах группового этапа)», — говорится в досье футболиста.



Сумму контракта в ФК не называют. СМИ писали, что «горняки» заплатят за переход Траоре от 6,5 до 10 млн евро.