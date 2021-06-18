Под санкции СНБО попал близкий к Путину глава «Ростеха»

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против генерального директора российской госкорпорации «Ростех», председателя совета директоров корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Михаила Шелкова.



Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО в пятницу.



«По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е.», – сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.



Глава «Ростеха» Сергей Чемезов является близким соратником президента России Владимира Путина, с которым подружился в 1980-е годы, был его сослуживцем по КГБ. Чемезов входит в бюро высшего совета партии «Единая Россия», является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».



С 2014 года Чемезов находится под санкциями ЕС, которые были введены из-за агрессии России в отношении Украины.



Кроме Чемезова, под санкции СНБО попал еще один россиянин, Михаил Шелков. По данным Forbes, Шелков владеет металлургической корпорацией «ВСМПО-АВИСМА», которая занимается изготовлением титана и входит в состав «Ростеха». Шелкова называют одним из ключевых людей в команде генерального директора госкорпорации «Ростех» Чемезова.

18 июня Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что санкции против Фирташа введены за его участие в титановом бизнесе. Кроме Фирташа, санкции наложили на те преприятия, которые непосредственно аффилированы с военно-промышленным комплексом РФ и использовали поставляемый его компанией титан в военной сфере.