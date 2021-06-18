По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 июня

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области зарегистрировали три новых смерти, вызванных коронавирусом. За сутки лаборатории выявили 61 заразившегося коронавирусом. За все время пандемии на подконтрольной территории зафиксировали 90 349 случаев болезни: 87 212 человека выздоровели, а 2 328 — умерли.



На неподконтрольной территории Донецкой области выявили 155 новых случаев заболевания, 13 человек скончались от осложнений болезни. Всего группировка «ДНР» подтверждает 41 551 случай ковида, из которых выздоровели 34 958 человек, умерли — 3 152.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждены 14 новых случаев COVID-19 и дин летальный случай. Всего ковид подтвержден у 26 472 человек. Из них выздоровели — 25 058 пациентов, умер 931 человек.



На неподконтрольной территории Луганской области медики зарегистрировали 13 новых случаев заболевания. Два человека умерли от осложнений. В группировке «ЛНР» признают 4 997 случаев болезни: 4 374 человека выздоровели, 458 — умерли.



Политика



Минские соглашения в их нынешнем виде не могут быть выполнены, тем более когда РФ фактически меняет условия, выдавая свои паспорта на оккупированных территориях, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



Права человека



«Медийная инициатива за права человека» сообщила о задержании членами «МГБ ДНР» беременной женщины при попытке въехать из РФ в ОРДО. Ее задержали 14 мая по обвинению в «шпионаже».



Экономика



Работники Перевальского ремонтно-механического завода просят группировку «ЛНР» не ликвидировать предприятие. С 1 мая 2020 года завод пребывает в процессе реорганизации. А до этого работники полтора года ждали выплаты долгов по зарплате. Ремонтно-механический участок № 5 является единственный промышленным предприятием в Перевальске. Сегодня на предприятии работают 80 человек.



Общество



Госпогранслужба будет освобождать от административной ответственности абитуриентов из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые приезжают на подконтрольную Украине территорию через Россию.



Дети в возрасте 14-16 лет все же смогут пересекать пункты пропуска группировки «ДНР» по свидетельству о рождении. Но в сопровождении должен быть один из родителей.



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