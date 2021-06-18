«Это личная месть»: Фукс заявил, что будет оспаривать в суде санкции СНБО

Бизнесмен Павел Фукс заявил, что введенные против него санкции Совета национальной безопасности и обороны – это личная месть секретаря СНБО Алексея Данилова. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».



«Данилов является членом партии "Яблоко", в которой его партнер Михаил Бродский работает. Они там вместе в этой партии. Это месть Данилова личная, он, наверное, ввел в заблуждение президента и остальных людей, которые принимали сегодня такое решение», - заявил Фукс.



Он подчеркнул, что является крупным налогоплательщиком в Украине.



«От себя я хочу сказать, что я гражданин Украины, который платит налоги, большие налоги в стране. За мои налоги обеспечивается армия, строятся больницы, школы», – говорит Фукс.



«И я безусловно буду бороться за свое имя, обязательно подам в суд и на это решение, и лично на этого человека из партии "Яблоко" [Данилова] », – заявил бизнесмен.



Павел Фукс утверждает, что не имеет отношения к «Голден Деррик» и компаниям, о которых шла речь в решении СНБО.



С Михаилом Бродским у Павла Фукса существует многолетний бизнес-конфликт.

Совет национальной безопасности и обороны 18 июня ввел полный пакет санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что санкции против Павла Фукса были введены из-за ситуации с «Голден Деррик». Данилов пояснил, что речь идет о 19 лицензиях на добычу углеводородов, которые СНБО решило аннулировать 19 марта этого года. Но компания подала в суд на указ президента.