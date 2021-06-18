Бывший военнослужащий подозревается в сборе данных для «ДНР»

В Одесской области бывший военнослужащий подозревается в содействии группировке «ДНР». В отношении мужчины в суд передан обвинительный акт, сообщает Одесская облпрокуратура.



По данным следствия, благодаря большому количеству знакомых среди военных, мужчина проводил разведывательную деятельность на территории южных областей Украины. Полученную информацию он передавал «Министерству государственной безопасности ДНР» в течение 2019-2020 годов за денежное вознаграждение.



«Подозреваемый наладил разветвленную сеть источников получения необходимой информации на территории Украины среди военнослужащих, используя при этом различные методы склонения лиц на сотрудничество с ним», — говорится в сообщении.



Во время обыска автомобиля подозреваемого обнаружено три корпуса ручных гранат, три запала и реактивная противотанковая граната.



Подозреваемый задержан. Ему инкриминируют совершение преступлений против основ национальной безопасности государства и содействие деятельности террористической организации.