Сутки на Донбассе: Боевики трижды нарушили режим тишины 

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано три обстрела по украинским позициям, без потерь. С начала текущих суток субботы, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.



В частности, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов вблизи Золотого. У населенного пункта Новоселовка зафиксировано применение минометов 82-го калибра.





В штабе подчеркнули, что о действиях вооруженных формирований сообщено представителям миссии ОБСЕ.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 17 июня 2021-го Неподалеку Луганского боевики обстреливали позиции ООС с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.В штабе подчеркнули, что о действиях вооруженных формирований сообщено представителям миссии ОБСЕ.Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 17 июня 2021-го зафиксировала не менее 35 755 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 11 151 взрыв, 5 972 пролетевших неопределенных боеприпаса, 234 вспышки дульного пламени, 115 осветительных ракет, не менее 18 283 очередей и выстрелов).