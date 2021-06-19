Белый дом: США не прекращали военную помощь Украине

Соединенные Штаты выделили Украине оборонительную помощь в полном объеме, утвержденном Конгрессом, и были готовы предоставить больше в случае дальнейшей агрессии РФ. Так в Белом доме прокомментировали сообщение СМИ о якобы «замораживании» военной поддержки Украины.



«Идея о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, — нонсенс. Только на прошлой неделе, накануне саммита США — Россия, мы предоставили пакет помощи на сумму 150 миллионов долларов, включая летальную помощью», — говорится в заявлении.



Как отмечается, за два дня до саммита в Женеве президент Байден после встреч в НАТО публично заявил, что Соединенные Штаты продолжат обеспечивать способность Украины «впредь противостоять российской физической агрессии».



«Мы также подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украине», — пояснили в Белом доме.



При этом упоминается, что Байден четко заявил Путину о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее американское издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация президента США приняла решение заморозить выделение Украине военной помощи, в том числе летального оружия.