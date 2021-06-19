«ДНР» приостановила действие комендантского часа на Троицу

Группировка «ДНР» приостановила действие комендантского часа в отдельных районах Донецкой области на Троицу. Об этом говорится в «указе» главы формирования Дениса Пушилина.



Так, комендантский час временно не будет действовать с 23:00 часов 20 июня 2021 до 04:00 часов 22 июня 2021 года.

Ночью в выходные дни, когда отменен комендантский час, жителей неподконтрольной Донетчины могут проверить так называемые «правоохранители ДНР».



У людей проверяют документы, проводят досмотр вещей и личный досмотр. Также местных жителей и их автомобили могут задерживать «для разбирательства». Все это может произойти в случае, если у жителей при себе не будет документов, удостоверяющих личность. В категорию риска попали жители ОРДО, у которых есть только украинский паспорт.