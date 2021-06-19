«ДНР»: За сутки зарегистрировано более 240 новых случаев заболевания COVID-19

В отдельных районах Донецкой области за пятницу, 18 июня зарегистрировано 242 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Уточняется, что за сутки 178 пациентов сняты с учета с полным выздоровлением, 16 — умерли.



По состоянию на 19 июня формирование признало 41 793 случаев заболевания. Утверждается, что на лечении находятся 3 489 пациентов, выписаны — 35 136 человек, летальных случаев — 3 168.



За сутки выявлено 83 случая пневмоний, на 14 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 62. Всего на лечении 1039 пациентов с пневмониями, из них 548 на кислородной поддержке (+24 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

В Донецкой области за пятницу, 18 июня, медики выявили 23 новых случая коронавируса. От осложнений умер один пациент. С начала пандемии на подконтрольной правительству территории области коронавирус подтвержден у 90 372 человек. Из них 87 271 пациент выздоровел, 2 329 — умерли от осложнений.