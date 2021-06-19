ОБСЕ не смогла запустить беспилотник на Донетчине из-за глушения

Наблюдатели миссии ОБСЕ не смогли выполнить запуск беспилотник возле оккупированного поселка Старомихайловка из-за глушения. Об этом сообщается в отчете миссии.



Кроме этого, во время двух полетов над районами вблизи неподконтрольных правительству Старомихайловки и Веселое два беспилотника миссии подвергались воздействию помех сигналу GPS.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид во время визита в Украину заявила, что необходимо расширить возможности Специальной мониторинговой миссии в Украине проводить наблюдения.