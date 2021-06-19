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На Луганщине за минувшие сутки выявили девять новых случаев ковида

19 июня 2021, 17:00

На Луганщине за минувшие сутки выявили девять новых случаев ковида

За прошедшие сутки, 18 июня, в Луганской области лабораторно подтверждено 9 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умер 51-летний мужчина из Троицка. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Так, по четыре новых случая заболевания выявили в Лисичанске и Северодонецке, одно в Новопсковске.

За все время исследований в области коронавирус зафиксирован в 26 481 случае. Выздоровели — 25 131 (73 за последние сутки) человек, лечатся — 41, умерли 932 пациента.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 9,2 (при пороговом 60).

В «минздраве» группировки «ЛНР» за сутки зарегистрировали 22 новых случая заболевания коронавирусом, два человека умерли. Всего с начала пандемии формирование признало 5 019 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 460 человек скончались, 4 384 выписаны.

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