Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Фронтмен группы «Земляне» попал в «черный список» Минкульта

20 июня 2021, 10:17

Фронтмен группы «Земляне» попал в «черный список» Минкульта

Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины, российского рок-музыканта и лидера группы «Земляне» Сергея Скачкова.

Как свидетельствует обновленный перечень на сайте Минкульта, Скачкова внесли в список 18 июня.

Решение было принято на основании обращения Службы безопасности Украины от 2 июня.

Сергей Скачков и группа «Земляне» выступали в Крыму в 2014 году во время так называемого референдума, позже давали концерты на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.

26 мая Кабинет министров Украины инициировал введение персональных санкций в отношении 11 российских артистов. В списке Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Евгений Пронин, Алексей Чадов и другие.

В апреле 2021 года министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского рэпера Алишера Моргенштерна (Валеева) в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Он оспаривает действия СБУ в Окружном административном суде Киева.

Читайте также:

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова попала в «черный список» Минкульта

Еще по теме

Люди
Артист
Организации
министерство культуры

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:47
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 21 июня
11:35
«ДНР» заявила о 83 новых случаях коронавируса и 15 смертях
09:31
«ЛНР» сообщила о 8 новых случаях коронавируса, два человека умерли
23:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
16:25
ОБСЕ не смогла запустить беспилотник на Донетчине из-за глушения
15:26
«ДНР»: За сутки зарегистрировано более 240 новых случаев заболевания COVID-19
13:01
«ДНР» начала пропуск людей и грузов через «границу» с «ЛНР»
11:27
«ДНР» приостановила действие комендантского часа на Троицу
10:05
«ЛНР»: Число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 июня
18:11
Пасечник встретился с россиянином, который теперь управляет заводами в ОРДЛО
16:40
«ДНР» разрешила подросткам выезжать из Донецка по свидетельству о рождении
16:18
В неподконтрольном Перевальске хотят закрыть завод
15:55
Отмена самоизоляции при пересечении КПВВ: ГПСУ выполняет решение
14:19
«ДНР» и отмена комендантского часа: Что будет с теми, у кого есть только украинский паспорт
все новости
13:21
На стыке двух областей: Мэр Мариуполя рассказал о новом концепте создания аэропорта в Приазовье
12:21
На Луганщине за сутки выявили всего 5 больных коронавирусом
12:03
В ТКГ рассказали, как разблокировать Минский процесс по Донбассу
11:47
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 21 июня
11:35
«ДНР» заявила о 83 новых случаях коронавируса и 15 смертях
10:17
Фронтмен группы «Земляне» попал в «черный список» Минкульта
09:53
На неподконтрольный Донбасс доставили более 200 тонн гуманитарной помощи за неделю
09:31
«ЛНР» сообщила о 8 новых случаях коронавируса, два человека умерли
08:43
ООС: Боевики 7 раз нарушили режим «тишины», в Авдеевке ранен местный житель
08:17
В Украине коронавирус диагностировали у 479 человек за сутки
23:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
17:00
На Луганщине за минувшие сутки выявили девять новых случаев ковида
16:25
ОБСЕ не смогла запустить беспилотник на Донетчине из-за глушения
15:26
«ДНР»: За сутки зарегистрировано более 240 новых случаев заболевания COVID-19
14:36
Беларусь не будет принимать самолеты из Украины — Лукашенко
все новости
ВИДЕО
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
19 июня, 23:20
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00
Что ждет Донбасс после саммита Байдена и Путина? ►
12 июня, 22:59

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция