Фронтмен группы «Земляне» попал в «черный список» Минкульта

Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины, российского рок-музыканта и лидера группы «Земляне» Сергея Скачкова.



Как свидетельствует обновленный перечень на сайте Минкульта, Скачкова внесли в список 18 июня.



Решение было принято на основании обращения Службы безопасности Украины от 2 июня.



Сергей Скачков и группа «Земляне» выступали в Крыму в 2014 году во время так называемого референдума, позже давали концерты на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.

26 мая Кабинет министров Украины инициировал введение персональных санкций в отношении 11 российских артистов. В списке Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Евгений Пронин, Алексей Чадов и другие.



В апреле 2021 года министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского рэпера Алишера Моргенштерна (Валеева) в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Он оспаривает действия СБУ в Окружном административном суде Киева.