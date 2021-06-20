«ДНР» заявила о 83 новых случаях коронавируса и 15 смертях

В отдельных районах Донецкой области за субботу, 19 июня, зарегистрировано 83 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Как сообщается, за прошлые сутки 15 пациентов умерли, число выписанных с выздоровлением не изменилось по сравнению с предыдущим днем.



По состоянию на 20 июня формирование признало 41 876 случаев заболевания. Утверждается, что на лечении находятся 3 557 пациентов, выписаны — 35 136 человек, летальных случаев — 3 183.



За сутки выявлено 55 случаев пневмоний, на 28 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 38 человек. Всего на лечении находятся 1077 пациентов с пневмониями, из них 544 на кислородной поддержке.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.