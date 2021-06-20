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«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 21 июня

20 июня 2021, 11:47

«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 21 июня

В понедельник, 21 июня, группировка «ДНР» откроет свой пункт пропуска «Еленовка», который находится на одном дорожном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Пересечь линию соприкосновения на въезд и выезд можно будет с 9:00 до 16:30. После перехода Украины на летнее время разницы в часовых поясах нет.

Для выезда с подконтрольных «ДНР» районов нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Для въезда необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».

При въезде в ОРДО нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью 1900 рублей (730 гривен). При этом въезжающим рекомендуют позаботиться о наличии российских рублей, поскольку обменных пунктов на КПП «Еленовка» нет. Результаты теста можно получить в течение 15 минут.

В случае отрицательного результата нужно дать согласие на 14-дневную самоизоляцию дома. При положительном результате теста – человека направят в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Для въезжающих на подконтрольную украинской власти территорию решением правительства отменена обязательная самоизоляция и обсервация, поскольку на территории Украины с 17 июня установлена «зеленая» карантинная зона.

Также на период действия «зеленого» уровня эпидемической опасности отменена обязательная установка мобильного приложения «Вдома» при пересечении КПВВ и не нужно проходить тестирование на коронавирус.

То есть жители ОРДЛО на период установления «зеленой» зоны карантина в Украине могут беспрепятственно пересекать КПВВ.

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Места
Еленовка КПВВ Новотроицкое
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