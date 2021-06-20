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В ТКГ рассказали, как разблокировать Минский процесс по Донбассу

20 июня 2021, 12:03

В ТКГ рассказали, как разблокировать Минский процесс по Донбассу

Украине следует добиваться пересмотра Минских соглашений, чтобы вывести из тупика переговоры по Донбассу. Такое мнение высказала член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова в эфире телеканала «Украина 24».

По ее словам, Минские соглашения несовершенны и когда они подписывались, условия были такими, что «вряд ли было возможно подписать другое». Но теперь Украине приходится работать с тем, что есть.

«Абсолютно верно сказал первый президент Украины, что пока не будут внесены коренные изменения в соглашения, мы не сможем продвигаться, поскольку в Минских соглашениях не гарантирована составляющая безопасности для выполнения многих пунктов. И пока не будут внесены такие изменения, чтобы можно было гарантировать безопасность выполнения других пунктов Минских соглашений, по ним нельзя продвинуться», – объяснила Иванова.

Участница украинской делегации в ТКГ рассказала, на каких основаниях следует требовать пересмотра Минских соглашений.

«Нужно доносить до наших международных партнеров, что когда подписывались Минские соглашения, у нас еще не прошла реформа децентрализации, на тот момент местные власти не имели столько полномочий, у нас не было местных громад, которые сейчас имеют большой объем полномочий, больше, чем районные и областные советы. Теперь требования изменений Конституции о каких-то там особых статусах, учитывая то, что у нас прошла децентрализация, должны быть пересмотрены», – сказала Иванова.

Она считает, что важно доносить это до международных партнеров, несмотря на позицию РФ.

«Но России это не интересно, у них имперские интересы, поэтому они даже не рассматривают эти вопросы. Но это важно доносить до международного сообщества», – добавила Татьяна Иванова.

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