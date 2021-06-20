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На Луганщине за сутки выявили всего 5 больных коронавирусом

20 июня 2021, 12:21

На Луганщине за сутки выявили всего 5 больных коронавирусом

В Луганской области за прошлые сутки, 19 июня, лабораторно подтверждено 5 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает прес-служба Луганской облгосадминистрации.

Троих заболевших выявили в Северодонецке, в Кременной и Новоайдаре – по одному.

Новых летальных случаев за сутки не зафиксировано.

За все время пандемии коронавирус подтвержден у 26 486 жителей Луганщины. Из них выздоровели – 25 150 человек (19 за последние сутки), от осложнений болезни умерли 932 человека.

Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения сейчас равен 8,8 (при пороговом 60).

За минувшие сутки, 19 июня, в Украине выявили 479 случаев заражения коронавирусом — это на 373 меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 755 человек, а 24 умерли.

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