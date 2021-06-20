На Донетчине коронавирусом заболели еще 17 человек

В Донецкой области за субботу, 19 июня, медики выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.



Новых летальных случаев за сутки не зафиксировано.



С начала пандемии на подконтрольной правительству территории области коронавирус подтвержден у 90 389 человек. Из них 87 276 пациент выздоровел, 2 329 – умерли от осложнений.



Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 726 человек, вторую дозу – 537. За все время прививочной кампании первой дозой привиты 64 023 человека, а второй – 20 145 жителей области.

За минувшие сутки, 19 июня, в Украине выявили 479 случаев заражения коронавирусом — это на 373 меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 755 человек, а 24 умерли.