КПВВ за неделю: Боевики не пропустили в ОРДЛО 24 человека

На текущей неделе незаконные вооруженные формирования продолжали блокировать большинство КПВВ на Донбассе. Кроме того, боевики не пропустили 24 человека, сообщает Госпогранслужба Украины.



Движение через КПВВ «Новотроицкое» НВФ открывали два раза в неделю, но пассажиропоток был существенно ограничен. За неделю через этот КПВВ последовали 285 человек и 40 транспортных средств в сторону временно неподконтрольных украинской власти районов, а 491 человек и 79 транспортных средств – в направлении контролируемой территории.



Ежедневно работал только КПВВ «Станица Луганская». Пассажиропоток там увеличился на 15%. В целом за неделю в сторону ОРЛО прошли 7 903 человека, на контролируемую территорию – 8 465 человек.



«Кроме того, пророссийские боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины 24 гражданина. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию», – сообщили в ГПСУ.

Все КПВВ с украинской стороны открыты для пропуска ежедневно, с 8:00 до 16:00. В то же время, фактический пропуск осуществляется только в двух из них – КПВВ «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Боевики продолжают полностью блокировать дорожные коридоры через КПВВ «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».