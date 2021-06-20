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«Железный купол» в Мариуполе: Мэр города уже знает, где взять на него деньги

20 июня 2021, 15:12

«Железный купол» в Мариуполе: Мэр города уже знает, где взять на него деньги

Систему защиты «Железный купол» для Мариуполя можно профинансировать из средств международной помощи на укрепление обороноспособности Украины. Такое мнение высказал городской голова Вадим Бойченко в эфире «Мариупольского телевидения».

В контексте темы возобновления полетов в Мариуполь мэр привел пример израильской системы безопасности, которая защищает не только аэропорт и самолеты в опасной зоне, но и города.

Бойченко рассказал, что мариупольцы уже связались со специалистами в Израиле и провели Zoom-конференцию.

«В ближайшее время, в июле-августе они обещали приехать с визитом в Мариуполь. Мы знаем даже стоимость этого проекта, притом мы знаем, что правительство США регулярно помогает, усиливает вопросы обороноспособности Украины и выделяет финансовый ресурс. Давайте из этих 300 миллионов евро или долларов, сколько выделят в этом году, направим на часть этих инициатив, связанных с безопасностью полетов здесь, в Мариуполе», – сказал городской голова.

По его словам, «Железный купол» может стать гарантией безопасности в случае решения о реконструкции существующего аэропорта в Мариуполе.

«Приедут эксперты, которые сделали это в Израиле, и посмотрят, что нужно сделать в Мариуполе. Это еще одна дополнительная опция, которая усиливает первое решение с точки зрения реконструкции аэропорта. Мы настаиваем на том, что нужно открывать внутренние рейсы, чтобы Мариуполь связался с Киевом, Львовом, Одессой, чтобы мы раскрыли для себя Украину и Украина открыла для себя Мариуполь», – заявил Бойченко.

Ранее заместитель городского головы Мариуполя Сергей Захаров рассказал, что для создания системы безопасности будущего аэропорта привлекают израильских специалистов. Защитная система «Железный купол», по его словам, стоит порядка 50 миллионов евро.

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