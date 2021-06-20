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По турецкому проекту: В Мариуполе определили место для нового медицинского комплекса

20 июня 2021, 16:48

По турецкому проекту: В Мариуполе определили место для нового медицинского комплекса

В Мариуполе уже определили месторасположение будущего медицинского комплекса, в который войдет медуниверситет и современная клиника. Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко в эфире «Мариупольского телевидения».

По его словам, создание медицинского комплекса высокого уровня является одним из ключевых проектов стратегии развития Мариуполя. В частности, это поможет решить, прежде всего, кадровую проблему в медицине.

«Мы понимаем, что недокомплект в медицине составляет порядка 15%, и до 20% по отдельным направлениям. Порядка 50% медработников сегодня – это пенсионеры, и еще 20% – предпенсионного возраста. То есть кризис наступает, и если сейчас мы не будем этого делать, мы можем вообще потерять медицину», – сказал Бойченко.

Он отметил, что проект предусматривает строительство кампуса медуниверситета, также здесь будет находиться колледж для подготовки медсестер, научно-исследовательская база, диагностика и клиника высокого уровня.

«Мы хотим сделать так, чтобы если случилась беда и нужна пересадка костного мозга, за этим люди не были вынуждены ехать в Беларусь», – говорит мэр.

Он уточнил, что сегодня медицинский округ, который относится к Мариуполю, охватывает порядка миллиона человек, которые должны получать качественную медпомощь.

«Мы обратились к нашим турецким партнерам, которые уже построили 20 таких клиник в Турции. Они написали конкретные предложения, как наша клиника может выглядеть, чем она может быть наполнена, каким медицинским оборудованием», – отметил Бойченко.

Мариупольский градоначальник добавил, что уже определено место для размещения медицинского комплекса. Это участок между рынком «Азовский» и «Амстором», который город недавно вернул через суд.

«Это хорошее логистическое расположение, рядом и торговый центр. Здесь есть пустырь 9 га, и на этом пустыре мы готовы разместить полноценную суперсовременную клинику, современный университет, создать такую научно-исследовательскую базу. Эта экосистема также будет развивать экономику нашего города», – подчеркнул Вадим Бойченко.

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