Зеленский готов ко встрече с Байденом – Кравчук

Президент Украины Владимир Зеленский уже достаточно подготовлен для того, чтобы встречаться с президентом США Джо Байденом. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в программе «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».



«После заседаний G7, саммита НАТО, встречи Байден – Путин, после того, что мы приобрели – а мы приобрели огромнейший опыт войны на Донбассе, после подготовки к "Крымской платформе", у нас имеется огромный материал для того, чтобы ехать к Байдену и убеждать его на конкретных фактах. Это главное», – считает Кравчук.

По его словам, это касается и тематики вступления Украины в НАТО, и расширения Нормандского формата с присоединением США, урегулирования на Донбассе и вопроса Крыма.



«Зеленский сейчас подготовлен к такой встрече просто на высочайшем уровне. И я не думаю, что сейчас надо искать еще какие-то вопросы для обсуждения. Надо просто порекомендовать Владимиру Александровичу, чтобы он был тверд, последователен, системен. Чтобы он отстаивал не просто интересы Украины. А чтобы он просил, настаивал, убеждал, что должны быть абсолютно конкретные действия со стороны Запада вообще, и США в частности», – резюмировал Кравчук.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в конце июля посетит США, где встретится с американским лидером Джо Байденом.