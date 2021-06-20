Меркель упомянула Крым и Донбасс в обращении к 80-летию нападения Германии на СССР

Германия признает ответственность и испытывает стыд за совершенное 80 лет назад нападение на СССР. Как и вся Европа, она не может смириться с тем, что Россия сегодня перекраивает границы. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в обращении к 80-й годовщине вторжения вермахта в СССР, передает «Укринформ».



«Германия, как и весь Европейский Союз не может согласиться с тем, что Россия нарушила международное право, аннексировав украинский полуостров Крым и предоставив массивную поддержку сепаратистам на востоке Украины, таким образом поставив под сомнение послевоенный европейский порядок», – заявила Меркель.



Она подчеркнула, что для немцев вторжение в СССР 22 июня 1941 года является поводом для стыда, но они благодарны за то, что несмотря на ужасные события войны и гибель миллионов людей пострадавшие народы смогли примириться с Германией.



«Федеративная Республика Германия признает свою постоянную ответственность за преступления нацистского режима. Часть этого – постоянно напоминать о том, что было. Нельзя забывать, что мы в долгу перед миллионами жертв и их потомками. Из этой ответственности исходит и наша обязанность работать над миром и международным порядком, основанным на правилах», – заявила Меркель.



Она также особо отметила политику президента СССР Михаила Горбачева, которая сделала возможной мирное воссоединение Германии в 1990 году.



В то же время Меркель подчеркнула, что «немцам больно сегодня» за притеснения гражданского общества в России, а также в Беларуси. «Если мирных демонстрантов и неугодных оппозиционных деятелей будут блокировать, наши отношения серьезно пострадают», – заявила канцлер.



При этом она высказалась за необходимость поддерживать диалог с Россией.