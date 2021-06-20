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Донбасс. Итоги недели 14 - 20 июня

20 июня 2021, 22:55

Донбасс. Итоги недели 14 - 20 июня

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 90 389 заболевших ковидом. Из них 87 276 человек выздоровели, а 2 329 — умерли. За неделю зафиксировано 260 заболевших и 19 умерших.

Группировка «ДНР» признает 41 876 заболевших COVID-19: 35 136 человек выписаны, 3 183 - скончались. За неделю — 1 913 новых случая болезни и 73 умерших.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 26 486 случаев коронавируса: 25 150 человек выздоровели, 932 — умерли. За неделю — 100 новых случаев болезни и 13 летальных случаев.

Группировка «ЛНР» подтверждает 5 027 случаев COVID-19: выписали 4 395 человек, 462 — умерли. За неделю — 109 новых случая болезни и 11 умерших.

Урегулирование конфликта

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров президентов США и России заявил, что появилась надежда на урегулирование на Донбассе.

Политика

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве обсудили вопросы, касающиеся активизации Минского переговорного процесса, а также ситуации в Украине и в Беларуси.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе вернется в Минск в случае избрания легитимного президента Беларуси. Об этом заявил глава делегации Леонид Кравчук.

Лидеры НАТО призывают Россию прекратить дестабилизировать Украину, обеспечить свободное судоходство в регионе, а также выполнять Минские соглашения.

Минские соглашения в их нынешнем виде не могут быть выполнены, тем более когда РФ фактически меняет условия, выдавая свои паспорта на оккупированных территориях, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Права человека

«Медийная инициатива за права человека» сообщила о задержании членами «МГБ ДНР» беременной женщины при попытке въехать из РФ в ОРДО. Ее задержали 14 мая по обвинению в «шпионаже».

Экономика

Работники Перевальского ремонтно-механического завода просят группировку «ЛНР» не ликвидировать предприятие. С 1 мая 2020 года завод пребывает в процессе реорганизации. А до этого работники полтора года ждали выплаты долгов по зарплате. Ремонтно-механический участок № 5 является единственный промышленным предприятием в Перевальске. Сегодня на предприятии работают 80 человек.

«Восточная правозащитная группа» заявила о намерении группировки «ЛНР» закрыть еще три угледобывающих предприятия в отдельных районах Луганской области. По данным правозащитников, рабочие места потеряют от 3000 до 4500 людей.

Общество

Госпогранслужба будет освобождать от административной ответственности абитуриентов из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые приезжают на подконтрольную Украине территорию через Россию.

Дети в возрасте 14-16 лет все же смогут пересекать пункты пропуска группировки «ДНР» по свидетельству о рождении. Но в сопровождении должен быть один из родителей.

Глава ОБСЕ Анн Линде назвала полноценную работу пунктов пропусков на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях своим приоритетным вопросом. В то же время глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что не рассматривает возможность полноценной работы КПВВ из-за «ситуации с коронавирусом и вакцинацией» на подконтрольной украинской власти территории.

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник отменил свой «указ» о проведении военных сборов резервистов.

Беларусь не получала запросов из-за границы на проведение следственных действий или выдачу оппозиционного журналиста Романа Протасевича. В том числе таких запросов не было от группировки «ЛНР», утверждают в Следственном комитете Беларуси. При этом в группировке «ЛНР» ранее заявляли, что контактируют с Беларусью относительно Протасевича.

В Украине хотят создать перечень заминированных зон на территории Донецкой и Луганской областей. Будут созданы перечень опасных районов и единая форма маркировочных знаков.

За последнюю неделю через линию соприкосновения на Донбассе отправили свыше 200 тонн гуманитарной помощи для жителей временно неподконтрольных территорий. В ОРДЛО отправили продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы.

Группировка «ДНР» с 19 июня открыла выезд из отдельных районов Донецкой области в отдельные районы Луганщины.

Боевые действия

В Донецке 63-летний мужчина угрожал гранатой жене и дочери, боеприпас взорвался из-за неосторожного обращения. Женщины получили множественные ранения.

Дайджест тв-еженедельников

«Донбасс сегодня»: Правила проезда через КПВВ летом-2021 // «ДНР» разблокировала дорогу на Луганск // На неподконтрольном Донбассе закрываются учебные заведения // Что же на самом деле случилось с компанией Курченко «Внешторгсервис»?

«Донбасс Реалии»: Новое современное оружие для Украины. Сколько стоит иностранная военная техника? // О чем договорились Путин и Байден? К чему приготовиться Украине? // Жизнь при «ДНР» возле линии соприкосновения.

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