Чуть более 300 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За воскресенье, 20 июня, в Украине выявили 323 случая заражения коронавирусом — это на 156 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 677 человек, а 16 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 229 846 человек. Из них 2 152 140 пациентов выздоровели, а 52 032 человека скончались.



Вчера провели 14 098 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.