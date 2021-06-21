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Чуть более 300 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

21 июня 2021, 08:15

Чуть более 300 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За воскресенье, 20 июня, в Украине выявили 323 случая заражения коронавирусом — это на 156 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 677 человек, а 16 умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 229 846 человек. Из них 2 152 140 пациентов выздоровели, а 52 032 человека скончались.

Вчера провели 14 098 тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.

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