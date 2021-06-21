Штаб ООС зафиксировал пять нарушений «режима тишины» за сутки

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что были обстреляны позиции украинских военных в районе Старогнатовки, Травневого, Причепиловки и Новозвановки, используя стрелковое оружие, гранатометы различных систем и минометы 120-го калибра.



На Луганщине украинская сторона зафиксировала пролет беспилотного летательного аппарата противника с пересечением линии разграничения. БПЛА был подавлен средствами радио-электронной борьбы.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» про обстрелы за минувшие сутки не сообщают.