Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Луганщине выявили пятерых заболевших ковидом за сутки. На Донетчине — ни одного

21 июня 2021, 15:06

На Луганщине выявили пятерых заболевших ковидом за сутки. На Донетчине — ни одного

Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Луганской области за воскресенье, 20 июня. Об этом сегодня сообщила облгосадминистрация.

Кроме того, за сутки был выписан 151 пациент.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины диагноз COVID-19 подтвержден в 26 491 случае. Из них выздоровел 25 151 пациент, а 932 человека умерли.

В Донецкой области за воскресенье не выявили ни одного нового случая ковида, сообщил глава ОГА Павел Кириленко.

Таким образом, с начала пандемии на подконтрольной правительству территории Донетчины коронавирус подтвержден у 90 389 человек. Из них 87 277 пациентов выздоровели, а 2 329 умерли от осложнений.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:15
В Луганске эвакуировали посетителей торгового центра после сообщения о минировании
13:47
Жители Донецка начали борьбу против строительства храма в парке
11:56
В «ДНР» показали, как сейчас выглядит «граница с ЛНР»
09:47
«ЛНР» сообщила о 463-й смерти от коронавируса
19:20
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
11:47
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 21 июня
11:35
«ДНР» заявила о 83 новых случаях коронавируса и 15 смертях
09:31
«ЛНР» сообщила о 8 новых случаях коронавируса, два человека умерли
23:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
16:25
ОБСЕ не смогла запустить беспилотник на Донетчине из-за глушения
15:26
«ДНР»: За сутки зарегистрировано более 240 новых случаев заболевания COVID-19
13:01
«ДНР» начала пропуск людей и грузов через «границу» с «ЛНР»
11:27
«ДНР» приостановила действие комендантского часа на Троицу
10:05
«ЛНР»: Число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 июня
все новости
18:15
Евросоюз и США ввели новые санкции против Беларуси
17:19
Россия хочет поговорить с Турцией про «затягивание Украины в НАТО»
17:15
Генсек ОБСЕ считает, что все стороны должны подтвердить приверженность Минским соглашениям
16:15
В Киеве похоронили митрополита Митрофана. Его тело привезли из Луганска
15:15
В Луганске эвакуировали посетителей торгового центра после сообщения о минировании
15:06
На Луганщине выявили пятерых заболевших ковидом за сутки. На Донетчине — ни одного
13:47
Жители Донецка начали борьбу против строительства храма в парке
13:00
ЕС продлил еще на год санкции, введенные за захват Крыма
11:56
В «ДНР» показали, как сейчас выглядит «граница с ЛНР»
09:47
«ЛНР» сообщила о 463-й смерти от коронавируса
09:14
Штаб ООС зафиксировал пять нарушений «режима тишины» за сутки
08:15
Чуть более 300 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
22:55
Донбасс. Итоги недели 14 - 20 июня
19:25
Меркель упомянула Крым и Донбасс в обращении к 80-летию нападения Германии на СССР
19:20
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
все новости
ВИДЕО
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
19 июня, 23:20
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция