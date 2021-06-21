Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Луганской области за воскресенье, 20 июня. Об этом сегодня сообщила облгосадминистрация.



Кроме того, за сутки был выписан 151 пациент.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины диагноз COVID-19 подтвержден в 26 491 случае. Из них выздоровел 25 151 пациент, а 932 человека умерли.



В Донецкой области за воскресенье не выявили ни одного нового случая ковида, сообщил глава ОГА Павел Кириленко.



Таким образом, с начала пандемии на подконтрольной правительству территории Донетчины коронавирус подтвержден у 90 389 человек. Из них 87 277 пациентов выздоровели, а 2 329 умерли от осложнений.