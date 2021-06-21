В Киеве похоронили митрополита Митрофана. Его тело привезли из Луганска

Панихида по митрополиту Митрофану в Киеве. Фото: УПЦ МП

В Киево-Печерской лавре сегодня прошла панихида по митрополиту Луганскому и Алчевскому Митрофану, который умер 18 июня. Об этом сообщает сайт Украинской православной церкви Московского патриархата.



Службу возглавил предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий.

Как сообщает телеканал «Наш», митрополита похоронили на территории лавры.



Тело Митрофана было доставлено в Киев из неподконтрольного Украине Луганска. Вчера там с митрополитом простилась паства местной епархии, о чем сообщили сепаратистские СМИ.

Митрополит Митрофан (Юрчук) умер на 59 году жизни после перенесенной болезни сердца.