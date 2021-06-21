Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Киеве похоронили митрополита Митрофана. Его тело привезли из Луганска

21 июня 2021, 16:15

В Киеве похоронили митрополита Митрофана. Его тело привезли из Луганска

Панихида по митрополиту Митрофану в Киеве. Фото: УПЦ МП Панихида по митрополиту Митрофану в Киеве. Фото: УПЦ МП

В Киево-Печерской лавре сегодня прошла панихида по митрополиту Луганскому и Алчевскому Митрофану, который умер 18 июня. Об этом сообщает сайт Украинской православной церкви Московского патриархата.

Службу возглавил предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий.

Как сообщает телеканал «Наш», митрополита похоронили на территории лавры.

Тело Митрофана было доставлено в Киев из неподконтрольного Украине Луганска. Вчера там с митрополитом простилась паства местной епархии, о чем сообщили сепаратистские СМИ.

Митрополит Митрофан (Юрчук) умер на 59 году жизни после перенесенной болезни сердца.

Читайте также:

Религия на линии фронта. Истории тех, кто остался молиться в Донецке и тех, кто выехал

Еще по теме

Места
Киев Луганск Киево-Печерская лавра

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:15
В Луганске эвакуировали посетителей торгового центра после сообщения о минировании
13:47
Жители Донецка начали борьбу против строительства храма в парке
11:56
В «ДНР» показали, как сейчас выглядит «граница с ЛНР»
09:47
«ЛНР» сообщила о 463-й смерти от коронавируса
19:20
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
11:47
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 21 июня
11:35
«ДНР» заявила о 83 новых случаях коронавируса и 15 смертях
09:31
«ЛНР» сообщила о 8 новых случаях коронавируса, два человека умерли
23:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
16:25
ОБСЕ не смогла запустить беспилотник на Донетчине из-за глушения
15:26
«ДНР»: За сутки зарегистрировано более 240 новых случаев заболевания COVID-19
13:01
«ДНР» начала пропуск людей и грузов через «границу» с «ЛНР»
11:27
«ДНР» приостановила действие комендантского часа на Троицу
10:05
«ЛНР»: Число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 июня
все новости
18:15
Евросоюз и США ввели новые санкции против Беларуси
17:19
Россия хочет поговорить с Турцией про «затягивание Украины в НАТО»
17:15
Генсек ОБСЕ считает, что все стороны должны подтвердить приверженность Минским соглашениям
16:15
В Киеве похоронили митрополита Митрофана. Его тело привезли из Луганска
15:15
В Луганске эвакуировали посетителей торгового центра после сообщения о минировании
15:06
На Луганщине выявили пятерых заболевших ковидом за сутки. На Донетчине — ни одного
13:47
Жители Донецка начали борьбу против строительства храма в парке
13:00
ЕС продлил еще на год санкции, введенные за захват Крыма
11:56
В «ДНР» показали, как сейчас выглядит «граница с ЛНР»
09:47
«ЛНР» сообщила о 463-й смерти от коронавируса
09:14
Штаб ООС зафиксировал пять нарушений «режима тишины» за сутки
08:15
Чуть более 300 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
22:55
Донбасс. Итоги недели 14 - 20 июня
19:25
Меркель упомянула Крым и Донбасс в обращении к 80-летию нападения Германии на СССР
19:20
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
все новости
ВИДЕО
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
19 июня, 23:20
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция