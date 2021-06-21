Россия хочет поговорить с Турцией про «затягивание Украины в НАТО»

Россия в ближайшее время в ходе очередных контактов планирует обсудить с Турцией тему «затягивания» Украины в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передат ТАСС.



Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что Анкара будет всеми способами поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины.



Такая позиция Турции не понравилась России: Москва теперь хочет обсудить с Анкарой позицию Турции относительно членства Украины в НАТО. Кремль назвал это «затягиванием» страны в Альянс.



«Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь. Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт. Я думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже», — сказал Лавров.

Ранее в Кремле уже заявляли, что членство Украины в НАТО будет «красной линией» для России и Москву беспокоят разговоры о возможном предоставлении Киеву Плана действий относительно членства в Альянсе.