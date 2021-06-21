Почти 40% россиян внесли Сталина в десятку самых выдающихся людей в истории. Кто еще попал в список?

В десятку самых выдающихся людей в истории россияне чаще всего вносят Иосифа Сталина (39%) и Владимира Ленина (30%). Зато 15% добавили в этот перечень Владимира Путина. При этом в 2017 году такой рейтинг у российского президента был 34%.



Об этом свидетельствует опрос «Левада-Центра».



Среди лидеров также писатель Александр Пушкин (23%), царь и император Петр I (19%), а также космонавт Юрий Гагарин (13%).



Хоть в основном россияне выдающимися людьми считают именно российских деятелей, в перечне также несколько зарубежных личностей. В частности, 9% поддержали кандидатуру физика Альберта Эйнштейна, 5% — Наполеона I и 5% — немецкого диктатора Адольфа Гитлера.



Как пояснил директор «Левада-Центра» Лев Гудков, россиян спрашивают о выдающимся человеке в истории в рамках исследовательской программы «Советский человек». Ее целью является понять, как меняется набор наиболее уважаемых для россиян исторических деятелей.



«Структура этого пантеона почти не меняется — советские имена-символы, начиная с Ленина и Сталина и заканчивая самым известным полководцем — Георгием Жуковым, ослабевают, но им на смену не приходят новые. Никаких новых значимых символических фигур с 1989 года в список хотя бы 20 самых важных имен не появились», — рассказал Гудков.