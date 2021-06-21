Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020. Но еще остался шанс выйти в плей-офф

Сборная Украины уступила команде Австрии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 1:0.



Единственный мяч на 21-й минуте забил Кристоф Баумгартнер.



Встреча проходила в Бухаресте.



В параллельном матче группы Нидерланды обыграли Северную Македонию со счетом 3:0.

RESULT



Second-placed Austria into the knockout stages

Ukraine finish third in Group C



Who impressed you?#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021



Таким образом, сборная Нидерландов заняла первое место в группе, набрав 9 очков, Австрия — второе с 6 пунктами. Украина заняла третье место с тремя очками и с разницей в -1 гол, а Северная Македония — четвертое.



У команды Украины еще сохраняется шанс выйти в плей-офф с третьего места. Для этого нужно дождаться результатов матчей во всех группах. Если две лучшие команды каждой группы гарантированно выходят в 1/8 финала Евро-2020, то с третьего места в группе выйдут только четыре из шести.