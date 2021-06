Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020. Но еще остался шанс выйти в плей-офф

Сборная Украины уступила команде Австрии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 1:0.



Единственный мяч на 21-й минуте забил Кристоф Баумгартнер.



Встреча проходила в Бухаресте.



В параллельном матче группы Нидерланды обыграли Северную Македонию со счетом 3:0.

