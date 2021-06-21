По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 июня

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за воскресенье не выявили ни одного нового случая ковида. С начала пандемии на подконтрольной правительству территории коронавирус подтвержден у 90 389 человек. Из них 87 277 пациентов выздоровели, а 2 329 — умерли от осложнений.



Группировка «ДНР» не проводит во воскресеньям исследования на коронавирус. По состоянию на 20 июня формирование признает 41 876 случаев заболевания: выписаны — 35 136 человек, летальных случаев — 3 183.



Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Луганской области. Всего на подконтрольной территории диагноз COVID-19 подтвержден в 26 491 случае. Из них выздоровел 25 151 пациент, а 932 человека умерли.



В отдельных районах Луганской области зафиксировали одну смерть от коронавируса. О новых случаях болезни в группировке «ЛНР» не сообщают. Всего там подтверждают 5 027 случаев коронавируса: 4 400 человек выписано, а 463 умерли.



Политика



Все стороны, подписавшие Минские соглашения, должны повторно подтвердить свою приверженность их выполнению. Об этом заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид: «Сделаю все, что в моих силах для того, чтобы поспособствовать мирному разрешению конфликта [на Донбассе]. Но это невозможно, если только все стороны, подписавшие Минские соглашения, не переподтвердят свои обязательства и не возьмутся с новой силой за их исполнение».



Европейский Союз утвердил решение продлить еще на год санкции, которые были введены за незаконную аннексию Крыма Россией.



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