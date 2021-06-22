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Около 300 заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

22 июня 2021, 08:14

Около 300 заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За понедельник, 21 июня, в Украине выявили 296 случаев заражения коронавирусом — это на 27 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 829 человек, а 21 умер.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 230 142 человек. Из них 2 152 969 пациентов выздоровели, а 52 053 человека скончались.

Вчера провели 17 429 тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

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