Около 300 заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За понедельник, 21 июня, в Украине выявили 296 случаев заражения коронавирусом — это на 27 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 829 человек, а 21 умер.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 230 142 человек. Из них 2 152 969 пациентов выздоровели, а 52 053 человека скончались.



Вчера провели 17 429 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.