Кулеба рассказал, когда Украина применит турецкие «Байрактары» на Донбассе

Турецкие беспилотники пока используются Украиной как сдерживающий Россию фактор, однако при нарастании агрессии их могут применить в целях обороны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях дипломатического форума в Анталье, передает агентство «Анадолу».



Комментируя информацию о покупке Украиной турецких БПЛА «Байрактар», Кулеба отметил высокую эффективность этих беспилотников и принципиальную позицию Турции.



«Турция не стала прогибаться под давлением России. Турция – уважающая себя и пользующаяся уважением других страна. Соглашение благоприятно для обеих сторон», – сказал Кулеба.



Отвечая на вопрос о том, будут ли применяться «Байрактары» на Донбассе, Кулеба сказал, что беспилотники используются как сдерживающий Россию фактор.



«Россия подумает дважды перед тем, как планировать крупномасштабную операцию или провокацию против Украины. Это касается не только БПЛА, но и любого другого приобретенного нами вооружения. Однако если Россия все же начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории», – заявил глава украинского МИД.