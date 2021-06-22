Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей

Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей и строительство двух баз ВМС Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.



Меморандум о проектах морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины подписали министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.



«Это еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Черном и Азовском морях», – отмечается в сообщении Минобороны.



Заключение партнерства состоялось в Одессе на борту британского ракетного эсминца HMS DEFENDER, который прибыл туда в прошлую пятницу. Он стал уже вторым кораблем Королевского флота, посетил Одессу в течение последних нескольких недель, после HMS TRENT.



При подписании меморандума присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Первый морской лорд Великобритании адмирал Тони Радакин и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.



Присутствовавшие также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных.

В ноябре 2020 года стало известно, что на улучшение охраны морских границ в Азовском море США направит 4 миллиона долларов. Деньги выделили морской охране, подразделению Госпогранслужбы, в Мариуполе и Бердянске через Программу по экспортному контролю и безопасности границ.