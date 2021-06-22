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«В новой Украине не будет места войнам»: Зеленский почтил память жертв Второй мировой войны

22 июня 2021, 11:05

«В новой Украине не будет места войнам»: Зеленский почтил память жертв Второй мировой войны

Владимир Зеленский возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. Фото: Офис президента Владимир Зеленский возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, церемония состоялась в Мемориале Вечной Славы, где похоронены воины, которые защищали Украину в годы Второй мировой войны.

«Сегодня, 22 июня, – День скорби и чествования памяти жертв войны. 80-я годовщина начала наиболее кровавого периода Второй мировой. Эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи. Миллионы украинцев пошли на войну, чтобы защитить мир от нацистского нашествия. Сегодня мы вспоминаем их подвиг и благодарим каждого из них за жизнь и возможность строить новую Украину, в которой не будет места войнам», – подчеркнул президент.


Владимир Зеленский в Мемориале Вечной Славы. Фото: Офис президента

Вместе с Зеленским в церемонии также принял участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

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