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Ежегодный скрининг и льготы для здоровых: Минздрав запускает электронный кабинет пациента

22 июня 2021, 12:05

Ежегодный скрининг и льготы для здоровых: Минздрав запускает электронный кабинет пациента

Министерство здравоохранения совместно с министерством цифровой трансформации запускает электронный кабинет пациента. Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко в ходе Всеукраинского форума «Украина 30. Здоровая Украина».

«Кабинет пациента, который позволит в цифровом формате, в приложении "Дія" четко отмечать все ежегодные медицинские осмотры, или те, что проходят раз в два года, их результаты и динамику», – пояснил Ляшко.

Позже он уточнил, что кабинет пациента на базе портала «Дія» может появиться осенью этого года.

Кроме того, по его словам, для украинцев введут ежегодный скрининг неинфекционных заболеваний, который будет проводиться раз в два года, а по некоторым нозологиям – раз в год, начиная с 55 лет.

«По результатам этих осмотров планируется мотивировать как семейного врача, так и самого пациента, вводя определенные льготы и компенсации для здоровых людей, для тех, кто следит за своим здоровьем», – сказал министр.

Он рассказал, какие Минздрав намерен внедрить мотивационные стимулы для семейных врачей и для людей, которые проходят ежегодные обследования. 

«Это могут быть предложения в спортзалах, бассейнах, другие мотивационные пакеты. В этом году мы запускаем мотивационные стимулы по профилактике инфекционных заболеваний. В частности, за процент охвата вакцинацией от кори, краснухи и паротита с 1 сентября будет внедряться доплата семейным врачам», – перечислил Ляшко.

Министр добавил, что для тех, кто по тем или иным причинам будет терять свое здоровье, расширят программу «Доступные лекарства», которая позволит на амбулаторном этапе обеспечить своевременное лечение и уменьшить финансовые расходы, что несет семья больного.

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