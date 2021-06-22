На Луганщине выявили три новых случая коронавируса за сутки

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждены три новых случая COVID-19, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



По одному заболевшему выявили в Лисичанске, Северодонецке, Кременной.



Новых летальных случаев не зафиксировано.



За все время пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 26 494 жителей Луганщины. Из них выздоровели - 25 151 человек, умерли 932 человека.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения сейчас равен 7,9 (при пороговом 60).

За понедельник, 21 июня, в Украине выявили 296 случаев заражения коронавирусом — это на 27 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 829 человек, а 21 умер.