В штабе ООС прокомментировали гибель боевиков возле Лозового

Незаконные вооруженные формирования понесли потери 21 июня в районе поселка Лозовое Донецкой области из-за подрыва на собственных минах. Об этом сообщил начальник пресс-службы операции Объединенных сил Виталий Саранцев, передает «Радио Свобода».



«Группа лиц из числа незаконных вооруженных формирований Российской Федерации пыталась осуществить перемещение между собственными позициями – и попала на свои же минные заграждения. В результате произошел взрыв, и эта группа понесла потери погибшими и ранеными. Для того, чтобы их эвакуировать, выдвинулась вторая группа – и так же попала на собственное минное поле», – уточнил Саранцев.



По его словам, взрывы произошли из-за того, что боевики хаотично минируют неподконтрольные Украине территории как противопехотными минами, так и средствами дистанционного минирования.



Представитель штаба ООС подчеркнул, что украинские военные соблюдают режим тишины и не ведут огонь в сторону НВФ.

21 июня «ДНР» сообщила об обстрелах в направлении Старомихайловки и гибели четырех и ранении пяти боевиков в районе Лозового. В этом формирование обвинило ВСУ.



Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович прокомментировал ситуацию, назвав это «провокацией под визит Генсека ОБСЕ в Москву». По его словам, боевики подорвались на собственных минах.