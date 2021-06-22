«Шахтер» купил бразильского защитника Марлона

Марлон. Фото: «Шахтер»

Футбольный клуб «Шахтер» объявил о переходе бразильского защитника Марлона из итальянского клуба «Сассуоло». Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Футболист подписал с «Шахтером» пятилетний контракт.



По данным СМИ, за 25-летнего бразильца «горняки» заплатили итальянскому клубу 12 миллионов евро плюс бонусы.



По амплуа Марлон — центральный защитник. Сыграл в 25 матчах минувшего сезона. Выступал в составе сборных Бразилии U-20 и U-23.



Ранее выступал за «Флуминенсе», «Барселону» и «Ниццу».

Это уже третья покупка «Шахтера» этим летом. Ранее клуб подписал полузащитника Педриньо и нападающего Лассина Траоре. Кроме того, «Шахтер» возглавил бывший главный теренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.