В России предупредили студентов о необходимости привиться от коронавируса до середины июля

Студентам российских вузов необходимо вакцинироваться от COVID-19 перед началом учебного года, желательно до середины июля. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает российский ТАСС.



«Студентам необходимо вакцинироваться перед началом учебного сезона, целесообразно, чтобы все студенты прошли вакцинацию. Поскольку иммунитет формируется в общей сложности 42 дня, мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля, чтобы к 1 сентября подготовиться, чтобы учебный процесс шел без сбоев, настоятельно рекомендуем», – пояснил Мурашко.



Ранее глава министерства образования и науки РФ Валерий Фальков заявил, что «вакцинация студентов российских университетов является добровольной». Но при этом подчеркнул, что «важно обеспечить и безопасность образовательного процесса, и проживания студентов в общежитиях».



По словам Фалькова, в системе образования работает большое количество людей, поэтому следует «приложить максимум усилий для того, чтобы ситуация не развивалась по негативному сценарию».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане без иммунитета к COVID-19 будут представлять угрозу для окружающих, поэтому для них «дискриминация неминуемо наступит». В частности, по его словам, в России «люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках».