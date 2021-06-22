Каналы Ахметова покажут цикл программ о деолигархизации

Каналы «Украина» и «Украина 24» запускают еженедельную программу, посвященную деолигархизации. Об этом сообщает пресс-служба вещателя.



Новый телевизионный проект называется «Большая ДЕолигархизация».



«За самой главной реформой президента Владимира Зеленского мы будем наблюдать в режиме реального времени», — отмечается в сообщении.



Премьера программы состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 на телеканале «Украина 24». Повтор будет показан на телеканале «Украина» 6 июля в 00:10.

Телеканалы «Украина» и «Украина 24» входят в медиахолдинг бизнесмена Рината Ахметова, который является самым богатым украинцем. Ахметова часто называют олигархом, однако он такой статус в отношении себя отвергает.



В начале июня президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «Об олигархах». Документ призван официально закрепить статус олигарха, а также критерии его определения. Кроме того, закон должен ограничить влияние олигархов на украинскую политику.