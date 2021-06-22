Из-за ослаблений на КПВВ может произойти вспышка коронавируса «Дельта» в восточных регионах – НАН Украины

Штамм коронавируса «Дельта», который был впервые обнаружен в Индии, может привести к вспышке эпидемии на востоке Украины из-за ослаблений карантина для пересекающих КПВВ.



Об этом говорится обзоре эпидемической ситуации в стране Национальной академии наук Украины, опубликованном сегодня, 22 июня.



Ученые отмечают, что из-за низкого уровня вакцинации населения в Украине и большой миграции из РФ штамм «Дельта» может распространиться в Украине быстрее, чем у западных соседей, и иметь тяжелые последствия.



«По уточненным данным, доля штамма "Дельта" в России уже составляет около 72%, хотя выборка данных существенно сосредоточена в Санкт-Петербурге. Кроме того, из российских новостных агентств известно, что в Московской области число госпитализаций уже три недели растет на 40% за неделю, а свободными остаются менее 11% коечного фонда», – говорится в обзоре.



При этом приводятся данные для сравнения, когда недельные темпы роста числа госпитализаций в Украине во время мартовско-апрельской волны ковида никогда не превышали 30%, а в Киеве превышение отметки в 40% наблюдалось только в течение одной недели на начальном этапе роста.



«Ослабления в отношении тех, кто прибывает с временно оккупированных территорий, предложенные правительством Украины, усиливают риски быстрой вспышки на востоке страны, вызванной штаммом "Дельта"», – подчеркивают в НАН Украины.