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Донецкая областная травматологическая больница – на грани выживания, сократили 80 человек

22 июня 2021, 17:05

Донецкая областная травматологическая больница – на грани выживания, сократили 80 человек

В результате внедрения медицинской реформы Донецкая областная травматологическая больница, которая расположена в Лимане, оказалась на грани выживания. Об этом рассказал руководитель медучреждения, профессор, доктор медицинских наук, врач-травматолог Владимир Климовицкий, передает «С-плюс».

По его словам, средств, которые медучреждение получает за услуги по договору с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), не хватает на зарплаты персонала и закупку медикаментов. И такая ситуация во многих медучреждениях.

Как сообщил Климовицкий, из НСЗУ больница получает 600 тысяч гривен в месяц, при потребности 1,8 миллионов гривен.

«За каждого пролеченного больного нам платится всего лишь 4,5 тысячи гривен и коэффициент, получается около 8 тысяч гривен. Где можно сделать операцию за 8 тысяч?.. Не бывает такого», – говорит руководитель больницы.

По словам медиков, одна операция, за которую Национальная служба здоровья платит в среднем 8 тысяч гривен, в действительности может обходиться в 120 тысяч гривен, с учетом необходимого протеза.

В областной больнице лечат пациентов, которым нужны серьезные вмешательства в области травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Сюда на лечение едут люди из Донецкой и соседних областей.

Согласно реформе, больнице разрешены и другие источники заработка, например, платные услуги. Но большинство пациентов позволить себе такую дорогую медицину не в состоянии.

В больнице написали открытое письмо к президенту Владимиру Зеленскому, в парламент и Кабмин с просьбой помочь сохранить учреждение.

«Не к кому будет обращаться, и некому будет оказывать помощь. Не только нашу, а и психиатрическую, наркологическую, дермато-венерологическую и проч. Сейчас сложности тоже в детской больнице», – подчеркивает Климовицкий.

Пока реакции на письмо с просьбой пересмотреть реформирование третичного уровня медицины из Офиса президента нет, но медики надеются, что их таки услышат.

А пока же в областной травматологической больнице уже сократили 80 работников, других перевели на неполную тарифную ставку.

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