Борьба за сохранение парка в Донецке: строительство церкви разрешил мэр при «ДНР»

Оккупационная администрация Донецка разрешила разработку проекта строительства православного храма Московского патриархата в парке «Гулливер» в Калининском районе. В чате инициативной группы, которая выступает против застройки парка, опубликовали соответсвующее распоряжение «мэра» Донецка.



Из него следует, что религиозная православная община «Святой матроны московский приход Донецкой епархии Украинской православной церкви» получил от «администрации» разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в парке в бессрочное пользование.



«... приступать к использованию земельного участка допускается после оформления разрешительной и проектной документации, согласованной и утвержденной в установленном законом порядке», говорится в ответе оккупационной администрации города на запрос местных жителей.



Участок в парке площадью 2 тысячи квадратных метров уже огородили забором. Застройщик планирует вырубить деревья и снести детскую горку в форме сказочного персонажа Гулливера, благодаря которой парк получил в народе такое название.