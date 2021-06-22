Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Борьба за сохранение парка в Донецке: строительство церкви разрешил мэр при «ДНР»

22 июня 2021, 22:48

Борьба за сохранение парка в Донецке: строительство церкви разрешил мэр при «ДНР»

Оккупационная администрация Донецка разрешила разработку проекта строительства православного храма Московского патриархата в парке «Гулливер» в Калининском районе. В чате инициативной группы, которая выступает против застройки парка, опубликовали соответсвующее распоряжение «мэра» Донецка.

Из него следует, что религиозная православная община «Святой матроны московский приход Донецкой епархии Украинской православной церкви» получил от «администрации» разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в парке в бессрочное пользование.

«... приступать к использованию земельного участка допускается после оформления разрешительной и проектной документации, согласованной и утвержденной в установленном законом порядке», говорится в ответе оккупационной администрации города на запрос местных жителей.

Участок в парке площадью 2 тысячи квадратных метров уже огородили забором. Застройщик планирует вырубить деревья и снести детскую горку в форме сказочного персонажа Гулливера, благодаря которой парк получил в народе такое название.

Еще по теме

Места
Донецк

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:48
Борьба за сохранение парка в Донецке: строительство церкви разрешил мэр при «ДНР»
20:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 июня
16:29
Предвыборное послабление: Правозащитник рассказал, зачем «Л-ДНР» открыли внутреннюю «границу»
14:16
«Л-ДНР» упростили оформление российского СНИЛС и регистрации на портале госуслуг РФ перед выборами в Госдуму
10:45
ОБСЕ рассказала о новых минах в ОРДЛО
22:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 июня
15:15
В Луганске эвакуировали посетителей торгового центра после сообщения о минировании
13:47
Жители Донецка начали борьбу против строительства храма в парке
11:56
В «ДНР» показали, как сейчас выглядит «граница с ЛНР»
09:47
«ЛНР» сообщила о 463-й смерти от коронавируса
19:20
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
11:47
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 21 июня
11:35
«ДНР» заявила о 83 новых случаях коронавируса и 15 смертях
09:31
«ЛНР» сообщила о 8 новых случаях коронавируса, два человека умерли
23:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
все новости
23:49
США призвали РФ прекратить насилие после ранения мирного жителя в Авдеевке
22:48
Борьба за сохранение парка в Донецке: строительство церкви разрешил мэр при «ДНР»
20:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 июня
19:41
СНБО соберется на заседание из-за угрозы «индийского» штамма коронавируса
18:57
Меркель пригласила Зеленского в Берлин говорить о достижении мира на Донбассе
17:55
Штаб: 5 нарушений «тишины» и пролеты БПЛА боевиков с начала суток
17:48
В Мариуполе с 1 июля подорожает вывоз отходов: На сколько вырастут платежки
17:05
Донецкая областная травматологическая больница – на грани выживания, сократили 80 человек
16:29
Предвыборное послабление: Правозащитник рассказал, зачем «Л-ДНР» открыли внутреннюю «границу»
16:23
Чехия стала лидером ЕС по привлечению к ответственности боевиков «Л-ДНР»
15:57
Через минные поля: На Луганщине «дельцы» переправляли товар в обход КПВВ «Станица Луганская»
15:38
В мэрии Мариуполя оценили идею построить крематорий
15:18
Из-за ослаблений на КПВВ может произойти вспышка коронавируса «Дельта» в восточных регионах – НАН Украины
14:38
Переселенцам: Ощадбанк продлил действие просроченных карт ВПЛ до 1 сентября
14:16
«Л-ДНР» упростили оформление российского СНИЛС и регистрации на портале госуслуг РФ перед выборами в Госдуму
все новости
ВИДЕО
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
19 июня, 23:20
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция