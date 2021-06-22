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США призвали РФ прекратить насилие после ранения мирного жителя в Авдеевке

22 июня 2021, 23:49

США призвали РФ прекратить насилие после ранения мирного жителя в Авдеевке

В связи с ранением мирного жителя в прифронтовой Авдеевке в Донецкой области посольство США в Украине призывает РФ прекратить насилие на Донбассе и вернуться к мирным переговорам.

«Обеспокоены сообщениями о гражданском, который пострадал возле собственного дома в результате нарушений режима прекращения огня у Авдеевки 19 июня. Призываем Россию прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев, и принять участие в мирных переговорах», — говорится в заявлении.

Вечером 19 июня боевики группировки «ДНР» обстреляли Авдеевку с использованием крупнокалиберных пулеметов, в результате чего ранение получил 32-летний мужчина.

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