Более 800 случаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки

За вторник, 22 июня, в Украине выявили 835 случаев заражения коронавирусом — это на 539 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 292 человек, а 70 умер.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 230 977 человек. Из них 2 155 261 пациент выздоровел, а 52 123 человека скончались.



Вчера провели 48 197 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.