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На Донбассе рассказали про обстрелы к утру 23 июня

23 июня 2021, 08:48

На Донбассе рассказали про обстрелы к утру 23 июня

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что огонь велся по позициям украинских военных в районе Золотого-4, Авдеевки, Красногоровки, Лебединского, Водяного, Светлодарска.

Кроме того, в районе Марьински и Светлодарска зафиксировали пролет беспилотников боевиков «Орлан-10» и «Орлан-3М», которые пересекли линию соприкосновения. БПЛА были подавлены средствами радио-электронной борьбы.

Сегодня, 23 июня, украинская сторона зафиксировала три нарушения «режима тишины». Огонь велся в районе Новоселовки, Майорска, Пивденного.

Группировка «ДНР» заявила, что вчера были обстреляны позиции в районе Старомихайловки и Александровки. Сегодня формирование заявило о нарушении режима прекращения огня в районе Красного Партизана, поселка шахты 6/7, поселка шахты Гагарина.

Группировка «ЛНР» 22 июня заявила об обстреле своих позиций в районе Калиновки.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 21 июня 2021-го зафиксировала не менее 36 328 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.

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